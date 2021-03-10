Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor - Son Dakika

Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor

10.03.2021 15:20

Senegal Kızılhaçı Başkanı Bafou Ba, kadınlar tarafından yönetilen kurum ve şirketlerin daha başarılı olduğunu ve yönetim kadrolarında kadınlara daha çok yer açılması gerektiğini söyledi.

Senegal Kızılhaçı Başkanı Bafou Ba, kadınlar tarafından yönetilen kurum ve şirketlerin daha başarılı olduğunu ve yönetim kadrolarında kadınlara daha çok yer açılması gerektiğini söyledi.

Ba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal Kızılhaçının başkanlığına kadar yükseldiği kariyerini ve bugünkü kadın hareketlerini anlattı.

Kariyerine Sosyal İşler Kurumunda başlayan Ba, çeşitli pozisyonlarda bulunduktan sonra Senegal Kızılhaçı bünyesinde çalışmaya başladığını dile getirdi.

Ba, Senegal Kızılhaçının 1962'de faaliyete başladığını belirterek kendisinin de 59 yıllık süre içinde yönetime gelen ikinci kadın başkan olduğunu hatırlattı.

Afrika kıtasında 80'li yıllarda çok güçlü kadın başkanlar olduğunu belirten Ba, Senegal Kızılhaçı'nın ilk kadın başkanının da Siga Seye Coulibaly (1983-1989) olduğunu anımsattı.

Ba, kadın yöneticilerin her alanda fark yarattığını belirterek şunları şu değerlendirmede bulundu:

"Kadınların yönettiği tüm ulusal şirketler ve kurumlar çok iyi işliyor. Hem uluslararası arenayı biliyoruz ama daha da önemlisi yerel meselelere daha hakimiz. Kadınlar hayatın çok içinde, dolayısıyla sokakta ne olup bittiğine daha vakıflar, sokağı okuyabiliyorlar. Üstelik halkı ilgilendiren konularda ve dahası insani konularda daha hassaslar."

"Kadınların ilk evliliği diplomalarıyla olmalı"

Ba, kadınların doğdukları andan itibaren toplumda birçok rol üstlendiklerini, bu rollerin de en sonunda kadınları "yöneticiye" dönüştürdüğünü dile getirdi.

Kendi yaşamından örnekler veren Ba, kendisinin 6 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olduğunu ve küçük yaştan itibaren kardeşlerine bakarak bir nevi yönetmeyi ve idare etmeyi öğrendiğini kaydetti.

Ba, 1974'te faaliyete giren ve bugün 500 kadın derneğini bir araya getiren Senegal Kadın Dernekleri Federasyonunun kurucu üyesi olduğuna işaret ederek kadının ekonomik bağımsızlığı konusunun kendi yaşamında da önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Federasyon sayesinde kadınların, yaşadıkları zorlukları paylaşarak bazı sorunların sadece onların başına gelmediğini anladığını kaydeden Ba, "O federasyon bize kendimizi ifade etme imkanı verdi. Baktık ki hepimiz benzer sorunlar yaşıyoruz. Benim öyküm de birçok Senegalli kadınınkinden farklı değildi. Bu örgütlenme bize güç verdi. Ekonomik bağımsızlığın önemini gösterdi.Benim için bir kadının ilk evliliği diplomasıyla olmalı. Bir meslek sahibi olduktan sonra ikinci evliliğini yapabilir." diye konuştu.

"Bizi camiye kim götürecek sorusu beni mahvetti"

Ba, eşini 39 yaşında kaybettiğini ve en küçüğü 3 yaşında 3 çocukla zorlu bir mücadelenin içine girdiğini dile getirdi.

Eşini ramazan ayında kaybeden Ba, çocuklarıyla yaşadığı bir diyaloğu şöyle aktardı:

"Bir anda hem ana hem baba olmuştum. İş hayatım devam ediyordu. Rahmetli eşim benim çalışmamı başından beri desteklemiş ve bana bu konuda çok büyük kolaylıklar sağlamıştı ancak bana destek olacak kimse yoktu artık. Eşimi Ramazan Bayramı'ndan kısa süre önce kaybetmiştim. Senegal'de gelenektir, erkek çocukları bayram namazlarına babalarıyla giderler. O bayram oğullarım 'Bizi camiye kim götürecek peki' diye sordu. İşte o soru beni mahvetti. Bugün 70 yaşındayım. O soru aklıma geldikçe hala gözlerim doluyor."

"Her kadın hayata katkı sunmalı"

Ba, kadınların iş hayatına katılmasının aile kurumuna da fayda sağladığını vurgulayarak ekonomik bağımsızlığı olan kadının kendine güvendiğini ve dolayısıyla daha sağlıklı nesiller yetiştirdiğini söyledi.

Ekonomik bağımsızlığın yalnızca eğitimle elde edilmeyeceğini, her kadının muhakkak yaşama kendi ölçüsünde katkı sunabileceğinin altını çizen Ba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz eşit doğuyoruz. Kız ve erkek bebeklerin yüzünü birbirinden ayıramazsınız. Ruhlarımız da aynı. Kadın ya da erkek olmadan önce insanız. O eşit doğan bebekler büyüdükçe toplum tarafından farklı roller üstlenmek zorunda kalıyor. Kadın birçok sorumluluğu yüklenirken erkeğin aileye en önemli katkısı maddi düzeyde oluyor. Bu rollerin eşitlenmesi gerektiğine inanıyorum. İlim Çin'de dahi olsa gidip alınız' diyen bir peygamberin ümmetiyiz ancak ilim demek sadece eğitim ya da okul demek değil. Evet diplomanız size belki iş bulmanız konusunda yardım eder ama yaşamda her seviyeden kadının yapacağı bir şeyler muhakkak var. Kakao çekirdeği toplayan kadın da hemşire olmuş bir kadının da sunduğu katkı çok önemli. Ayrıca tüm ulusal şirket ve kuruluşlara sesleniyorum; kadın yöneticilere yer açın. Çünkü kadınlar büyük değişimlere imza atıyor."

Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor
Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor
Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor
Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor

Senegal, Bayram, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi         
20:09
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Senegal Kızılhaç Başkanı Ba'ya göre, kadınların yönettiği kuruluşlar daha iyi işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei