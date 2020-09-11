Senegal, koronavirüs ile mücadelede G20 ülkelerini geride bıraktı - Son Dakika

Senegal'in pandemi sürecindeki tedbirleri kapsamında mücadelesi, bir dergi tarafından hazırlanan raporla başarılı bularak 2. sırada yer verdi. Listede yer alan diğer ekonomisi büyük olan ülküleri geride bırakması dikkat çekti.

EN BAŞARILI 2. ÜLKE

Foreign Policy dergisi tarafından hazırlanan ve 36 ülkenin Kovid-19 salgınını ele alma biçiminin değerlendirildiği "COVID-19 Global Response Index" başlıklı raporuna göre, Senegal, salgınla mücadele konusunda ABD, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak en başarılı 2. ülke oldu.

BİRİNCİLİKTE YENİ ZELANDA YER ALDI

İlk sıraya Yeni Zelanda'nın yerleştiği ve aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu 36 ülkenin küresel verilerine dayanan raporda, Senegal'i İzlanda ve Danimarka takip etti.

Raporda, Yeni Zelanda'nın puanı 100 olarak belirlenirken Senegal'e 89,3, İzlanda'ya 84, Danimarka'ya da 82,7 verildi.

Rapor; ülkeleri test politikaları, salgın sürecinde halka sunulan maddi destek paketleri, izolasyon, sınır kontrolü ve kamuoyu bilgilendirmesi gibi konu başlıkları altında değerlendiriyor.

DAHA ÖNCE GEVŞETTİĞİ ÖNLEMLERİ TEKRARDAN SIKILAŞTIRDI

Zaman zaman güncellenen interaktif sıralama, ülkelerin 31 Aralık-31 Ağustos dönemi verilerine dayanıyor. Senegal'de 10 Eylül itibarıyla Kovid-19 nedeniyle 293 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşanların sayısı 14 bin 150'ye ulaştı.

Uluslararası uçuşları 17 Nisan'dan 31 Haziran'a kadar durduran Senegal, daha önce gevşettiği önlemleri ağustos başında yeniden sıkılaştırmıştı.