Senegal, Kovid-19 ile mücadelede ordudan destek alacak - Son Dakika

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ordudan yardım isteyecek.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede yeni bir yol izleneceği belirtildi.

Açıklamada, gençlerin, salgınla mücadelede etkin rol oynaması istenerek, özellikle toplu taşımada ve halka açık alanlarda maske takılmasının önemi vurgulandı.

Plaj ve toplantı alanlarında, maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması için İçişleri Bakanlığı ve ordudan yardım istendiği kaydedildi.

Vaka sayısı 106 arttı

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 106 artarak 10 bin 538'e ulaştı.

Ölü sayısı 4 artarak 218'e çıkarken iyileşenlerin sayısı da 68 artarak 6 bin 988 oldu. Ülkede Kovid-19'a yakalanan 3 bin 331 kişinin tedavisi hala sürüyor.

Kurban Bayramı hareketliliği endişe yarattı

Cumhurbaşkanı Sall, salgınla mücadele önlemlerini temmuz itibarıyla gevşetmişti.

Seyahat yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinde kalan Senegallilerin Kurban Bayramı'nda ailelerinin yaşadığı şehirlere gitmesi, salgında ikinci dalga endişesini gündeme getirmişti.

Vaka sayısında 10 bin sınırının da aşılmasının ardından hükümetin Kovid-19 ile mücadelede yeni adımlar atması bekleniyordu.