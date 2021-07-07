Senegal, Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla karşı karşıya - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalga endişesine yol açtı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, son 24 saatte yapılan 2 bin 388 testten 356'sı pozitif sonuç verdi, salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Bir önceki gün 121 vakanın kayda geçtiği ülkede, hastalığa yakalananların sayısı her gün artmaya devam ediyor.

Uzmanlar, maske ve mesafe uyarısı yaparken, Sağlık Bakanlığı da aşılama kampanyasına hız vermek istiyor.

Ancak son dönemde başkent Dakar ve etrafındaki aşı merkezlerine gidenler, aşı olmadığı gerekçesiyle geri çevriliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) dahilinde gönderilen AstraZeneca aşılarında "kıtlık" yaşandığı belirtiliyor.

Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı'nın da vakaları artıracağından endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, gelişmiş ülkelerin aşı milliyetçiliği yaptığını belirterek, "Çoğu gelişmekte olan ülkede aşılama henüz yüzde 1'e dahi ulaşamamışken ABD'nin hayvanat bahçelerinde aşılamaya başlamasını hayretle karşıladım." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede bugüne kadar 44 bin 436 kişi hastalığa yakalandı, bunlardan 41 bin 906'sı sağlığına kavuştu. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1183 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 564 bin 18 kişiye aşı uygulandı.