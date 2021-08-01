Senegal, Kovid-19 salgınının en zor evresinden aşılamayla kurtulmak istiyor - Son Dakika

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en zorlu evreyi yaşarken, hız verdiği aşılama kampanyalarıyla toplum bağışıklığına ulaşmayı hedefliyor.

Ülkeye geçen hafta 288 bin doz Johnson and Johnson ve 332 bin 118 doz Sinovac aşısının ulaşmasıyla, aşılama kampanyaları da hız kazandı.

Başkent Dakar'ın birçok noktasında aşılama noktaları oluşturulurken hükümet sosyal medyadan da sık sık aşı olunması konusunda çağrılarını tekrarlıyor.

Aşı olmak isteyenler, randevu almadan, kimlik kartı ya da pasaportlarıyla belirlenen merkezlerde aşı yaptırabiliyor. Aşı hakkından yararlanmak için sadece 18 yaş şartı aranıyor.

AA muhabiri, Dakar'daki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nda kurulan aşılama noktasında hem aşı olanlarla hem de yetkililerle konuştu.

Dakar'ın kuzey bölgesindeki aşılama kampanyasının sorumlusu Doktor Seba Dombia, yeterli miktarda aşının gelmesiyle hükümetin birçok noktada yeni aşı merkezleri oluşturduğunu söyledi.

Stadyumdaki aşılama kampanyasının başladığı ilk gün 29 Temmuz'dan bu yana yoğunluk yaşandığını dile getiren Dombia, günlük ortalama 1000 kişinin aşılandığını kaydetti.

Dakar'ın Keur Massar banliyösünden aşı olmak için gelen Sokhna Sarr da aşı olmak istemeyen kızını da yanında getirdiğini belirtti.

Sarr, "Kızımı aşı olması için zorladım, bunu onun iyiliği için yaptım. Şu an salgın Senegal'i adeta esir almış durumda. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için aşıdan başka bir yol yok." dedi.

Aşı olmak için gelen Seibana Doumbouya da aşının ücretsiz olmasının önemine işaret ederek, böylece herkesin aşı hakkından yararlanabileceğini vurguladı.

Muhammed Sy de aşı olmanın vatandaşlık görevi olduğunun altını çizerek, "İyi bir vatandaş zaten kimse söylemeden, çevresini ve ülkesini düşündüğü için aşısını olur. Devlet ayağımıza kadar aşıyı getirmişken bize düşen hem aşı olmak hem de çevremizi aşı olmaya ikna etmek." diye konuştu.

İmamlar Derneği: Aşı yaptırmamak intihardan farksız

Yetkililer, dört bir koldan halkı aşı olmaya ikna etmeye uğraşırken din adamlarından da bu çabaya destek geldi.

Senegal İmamlar ve Ulemalar Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, düğün, cenaze gibi merasimlerden kaçınılması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması istendi.

Açıklamada, aşıların ücretsiz olduğuna dikkat çekilerek, "Böylesine bir salgının yaşandığı dönemde aşı yaptırmamak, intihar etmekten farksızdır. Bu nedenle herkes üzerine düşeni yerine getirsin." ifadesi kullanıldı.

İmam ve din adamlarından, salgınla mücadeleye destek vermesi talep edilirken, cami cemaatinin de evde abdest alması, seccadelerini yanında getirmesi ve sosyal mesafeye uyması gerektiği vurgulandı.

Bazı şirketlerde aşı olmayan çalışanlara zorunlu izin

Avrupa ülkeleri aşı kartı ve zorunlu aşı uygulamalarını tartışırken Senegal'de de ulusal şirketlerden benzer adımlar gelmeye başladı.

Senegal Ulusal Elektrik Şirketi (SENELEC) tarafından yapılan açıklamada, 16 Ağustos'tan itibaren Kovid-19 aşısı olmayan çalışanların zorunlu yıllık izne çıkartılacağı belirtildi.

Açıklamada, yıllık izin hakkı kalmayan çalışanların da bir sonraki senenin yıllık iznini kullanacağı kaydedildi. Şirketin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinde aşı kartı şartı arandığı kaydedildi.

Damacana su üretimi yapan "Ba Eau Bab" şirketi tarafından yapılan açıklamada da 30 Temmuz itibarıyla, aşı olmayan çalışanlardan, ikinci bir emre kadar iş yerine gelmemeleri istendi.

Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ı Delta varyantı

Günlük vaka sayılarının 800 civarında seyrettiği ülkede Delta varyantına da giderek daha fazla rastlandığı ortaya konuldu.

Ulusal Salgın Yönetim Komitesi tarafından yapılan açıklamada, her 100 vakadan 60'ının Delta varyantı olduğu kaydedildi. 15 Temmuz'da yapılan açıklamada, 100 vakadan 30'unda Delta varyantı görüldüğü belirtilmişti.

806 bin 510 kişi aşılandı

Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz itibarıyla son 24 saatte 3 bin 788 kişiye test yapıldı, 1045 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi, 382 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede, salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 18 Temmuz'da 1722 olarak kayda geçmişti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 806 bin 510 kişi aşılandı. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de salgının başından bu yana 62 bin 290 kişide virüse rastlanırken 1353 kişi hayatını kaybetti.