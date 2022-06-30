Senegal 'in başkenti Dakar 'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken hem esnaf hem müşteriler artan fiyatlardan şikayet ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Senegal, Kurban Bayramı'na yüksek fiyatların gölgesinde giriyor - Son Dakika

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