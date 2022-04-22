Senegal Maarif Okulunda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Senegal'in başkenti Dakar'da Maarif Vakfına ait Iba Der Thiam okulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Programa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Senegal Maarif Okulları Koordinatörü Ahmet Göcen, Dakar Maarif Koleji Müdürü Recep Can ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Iba Der Thiam okulu öğrencileri, Türkçe ve yerel müziklerle dans gösterisi sundu. Çocukların performansı büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA
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