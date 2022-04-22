Senegal Maarif Okulunda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal Maarif Okulunda 23 Nisan coşkusu

22.04.2022 15:04
Senegal Maarif Okulunda 23 Nisan coşkusu

Senegal'in başkenti Dakar'da Maarif Vakfına ait Iba Der Thiam okulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Senegal'in başkenti Dakar'da Maarif Vakfına ait Iba Der Thiam okulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Programa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Senegal Maarif Okulları Koordinatörü Ahmet Göcen, Dakar Maarif Koleji Müdürü Recep Can ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Iba Der Thiam okulu öğrencileri, Türkçe ve yerel müziklerle dans gösterisi sundu. Çocukların performansı büyük beğeni topladı.

YORUMLAR
500
Bilecik Valisi Kızılkaya ve idareciler koltuklarını çocuklara devretti Bilecik Valisi Kızılkaya ve idareciler koltuklarını çocuklara devretti Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Senegal, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal Maarif Okulunda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:38 Evi küle döndü: Hem şaşırdı hem görüntüledi
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Senegal Maarif Okulunda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement