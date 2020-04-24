Senegal, Madagaskar'ın ürettiği "Kovid-19 bitkisel ilacı"nı sipariş eden ilk ülke oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal, Madagaskar'ın ürettiği 'Kovid-19 bitkisel ilacı'nı sipariş eden ilk ülke oldu - Son Dakika

Senegal, Madagaskar'ın ürettiği "Kovid-19 bitkisel ilacı"nı sipariş eden ilk ülke oldu

28 dakika önce

Senegal, Madagaskar'ın hafta başında tanıttığı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini iddia ettiği "Covid Organics" adlı bitkisel ilacı ilk sipariş eden ülke oldu.

Senegal, Madagaskar'ın ürettiği

Senegal, Madagaskar'ın hafta başında tanıttığı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini iddia ettiği "Covid Organics" adlı bitkisel ilacı ilk sipariş eden ülke oldu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştüğünü ve bu ülkenin Kovid-19'a karşı artemisia ve birçok şifalı ottan ürettikleri bitkisel ilacı sipariş ettiğini duyurdu.

Paylaşımında, "Afrika harekete geçti ve Kovid-19'a karşı korunuyor. Senegal, geliştirdiği Covid-Organics bitkisel ilacından dolayı Madagaskar'ı tebrik etti ve ilk siparişini verdi." açıklamasını yapan Rajoelina, desteğinden dolayı mevkidaşı Sall'a teşekkür etti.

Rajoelina, mesajının devamında "Yaşasın Afrika ve Afrika'nın tabii zenginliği" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de mevkidaşı Rajoelina'yı arayarak söz konusu ilaç ve laboratuvar çalışmalarından dolayı desteklerini iletti.

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 122 olduğu Madagaskar'da, virüs bulaşan 61 kişi sağlığına kavuştu.

Salgın kısıtlamalarının hafifletildiği ve 22 Nisan'da eğitim öğretimin yeniden başladığı ülkede yönetim, okullarda öğrencilere "Covid Organics" ilacını ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

İlacın ana maddesini keşfederek saflaştıran bilim insanı Nobel ödülü kazanmıştı

Çinli bilim adamı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisinin maddesi, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (IMRA) bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan bağışıklığı güçlendirici "Covid Organics"i geliştirmişti.

Rajoelina, Kovid-19 karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı 20 Nisan'da kameralar önünde içmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı, Madagaskar, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:56 Kaynak: AA

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