Son Dakika Haberleri: Senegal Milli Takımı'na Türkiye'den 3 Futbolcu

Senegal Milli Takımı'na Türkiye'den 3 Futbolcu

1 saat önce

Senegal Futbol Milli Takımı, Madagaskar ile oynayacağı maçın kadrosuna Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı çağırdı.

Senegal Milli Takımı'na Türkiye'den 3 Futbolcu, System.String[]
Senegal Futbol Milli Takımı, Madagaskar ile oynayacağı maçın kadrosuna Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı çağırdı. Senegal Futbol Milli Takımı 2019 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu son maçında sahasında 22 Mart'ta Madagaskar ile karşılaşacak. Bu müsabakanın 25 kişilik kadrosu da belli oldu. Kadroda Türkiye'den 3 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Aliou Cisse, Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı da listeye aldı. Kadroya Liverpool'dan Sadio Mane de çağrıldı. Grupta geride kalan 5 karşılaşmada Senegal 13 puanla ilk sırada yer alırken, Madagaskar ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:47 Kaynak: İHA

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