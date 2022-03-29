Senegal, Mısır'ı geçerek Dünya Kupası'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal, Mısır'ı geçerek Dünya Kupası'na katıldı

29.03.2022 23:14
Senegal, Mısır'ı geçerek Dünya Kupası'na katıldı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır'ı yenerek kupaya uzanan Senegal, rakibini bu kez de Dünya Kupası yolunda geçerek gülen taraf oldu.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır'ı yenerek kupaya uzanan Senegal, rakibini bu kez de Dünya Kupası yolunda geçerek gülen taraf oldu.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Tur'da rövanş karşılaşmalarının ardından 2 ülke Katar bileti aldı. 2 ay önce Afrika Uluslar Kupası'nı kaldıran Senegal, geçtiğimiz cuma günü 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Mısır'ı ağırlarken, Liverpool'un yıldız forvetleri Salah ve Mane de bir kez daha birbirlerine rakip oldular. Maçın 4. dakikasında Boulaye Dia'nın golüyle öne geçen Senegal, karşılaşmanın 90 dakikasını da 1-0 tamamlayarak maçı uzatmalara taşıdı.

KAZANAN YİNE PENALTILARDA BELLİ OLDU

Maçta uzatmalarda da gol olmazken, Senegal penaltı atışları sonucu 3-1 galip gelerek Dünya Kupası bileti alan ülke oldu. Salah ve Mustafa Muhammed, kullandıkları penaltı atışından yararlanamadı. Sadio Mane yine son penaltıyı gole çevirerek ülkesini Dünya Kupası'nı taşıyan isim oldu.

Başakşehir'de forma giyen Trezeguet mücadeleye ilk 11'de başlarken, Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed ise 70. dakikada oyuna girdi. Alanyasporlu Diedhiou ise Senegal'de yedek kulübesinde yer aldı.

İki ülke sonra olarak 6 Şubat 2022'de Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşmış, 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrası güzel taraf 4-2'lik sonuçla Senegal olmuştu.

GANA 8 YIL SONRA FİNALLERDE

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda boy gösteren Gana, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası bileti alan bir başka Afrika ülkesi oldu.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

YORUMLAR
500
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü! Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Senegal, Mısır'ı geçerek Dünya Kupası'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuşta: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:18 Piyasaya süreceklerdi! Eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalandı
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
23:01 Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 23:34:54. #1.13#
SON DAKİKA: Senegal, Mısır'ı geçerek Dünya Kupası'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement