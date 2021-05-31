Senegal ordusundan ayrılıkçı gruba operasyon - Son Dakika

Senegal ordusu, Casamance Demokratik Güçler Hareketi (MFDC) isimli ayrılıkçı gruba karşı operasyon başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Casamance bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden MFDC'nin üslerine dünden itibaren operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bölgenin güvenliğinin yeniden sağlanması ve çatışma endişesiyle yerlerinden olan halkın geri dönmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Operasyonun bilançosuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

MFDC'ye karşı ilk operasyon 26 Ocak'ta başlamış, şubatta da devam etmişti.

Bölgede 1982'den bu yana varlık gösteren MFDC ile Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 2012'de göreve gelmesiyle barış görüşmeleri yapılmıştı.

Barış görüşmeleri sonuçsuz kalırken, örgüt uzun süre sessizliğini korumuştu.

Ülkenin en yeşil ve verimli topraklarının bulunduğu Casamance'da yerel halk, çatışma korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Komşu Gine Bissau da uzun süre MFDC'ye askeri üs sağlamakla suçlanmıştı. Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in yakın dostu olarak bilinen Umaro Sissoco Embalo'nun geçen sene Gine Bissau Cumhurbaşkanı olmasıyla 2 ülke MFDC ile mücadelede iş birliği kararı almıştı.