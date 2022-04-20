Senegal Petrol Bakanı: "Durum oldukça sıkıntılı ancak uçak yakıtı kıtlığı yok" - Son Dakika

Senegal Petrol ve Enerji Bakanı Sophie Gladima, ülkede uçak yakıtı bulma konusunda durumun oldukça sıkıntılı olduğunu ancak kıtlık yaşanmadığını söyledi.

Bakan Gladima, Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı (AIBD) ve Havacılık Yakıt Taşıma Şirketinin (SMCADY) uçak yakıtı olarak bilinen kerosen tedariki konusunda yaptıkları açıklamaları değerlendirdi.

"Durum gerçekten sıkıntılı ancak bir kıtlık da söz konusu değil" diyen Gladima, sorunun sadece Senegal'e özgü olmadığını tüm dünyada Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar olduğunu kaydetti.

Gladima, SMCADY'nin Dakar kalkışlı uçuşlarda kerosen sağlanamayacağı yönündeki açıklamasını da değerlendirerek, SMCADY'nin olası tedarik problemlerine karşı önlem almak istediğini ancak çok ileri gittiğini vurguladı.

"Sorun yakıtın tedariki. Yani yakıt var ancak yakıta ulaşmak sorun" ifadesini kullanan Gladima, uçak yakıtı konusunda hava yolu şirketlerine yapılan uyarının yakın zamanda kaldırılacağını ve durumun normale döneceğini belirtti.

Gladima, Senegal Petrol Şirketi Petrosen'in yardımıyla, hava taşımacılığı şirketlerinin talebini karşılayabilecek miktarda uçak yakıtının cuma günü ülkeye ulaşacağının garantisini verdi.

AIBD tarafından hafta başı yapılan açıklamada, kerosen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtilmiş ve AIBD'de operasyonu olan havacılık şirketlerinin, dönüş uçuşlarını sağlayacak keroseni kendi imkanlarıyla tedarik etme konusunda bilgilendirildiği kaydedilmişti

SMCADY tarafından yapılan açıklamada da 20 Nisan'dan itibaren 2 hafta boyunca AIBD ile özel jet ve askeri uçuşlar için kullanılan başkentteki eski havalimanı Leopold Sedar Senghor'dan yapılacak uçuşlar için yakıt sağlanamayacağı duyurulmuştu.