Son Dakika Haberleri: "Senegal şanlı çocuklarından birini kaybetti"
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"Senegal şanlı çocuklarından birini kaybetti"

59 dakika önce

Batı Afrika'nın ve Senegal'in UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak kabul edilen ozanlarından ve yöreye özgü 5 telli çalgı Xalam enstrümanının ustası Elhadj Samba Diabare Samb, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Batı Afrika'nın ve Senegal'in UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak kabul edilen ozanlarından ve yöreye özgü 5 telli çalgı Xalam enstrümanının ustası Elhadj Samba Diabare Samb, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Louga kentinin Mouye köyünde,1924'te dünyaya gelen Diabare Samb, ülke kültürü, klasik müziği ve liriğine büyük katkı sunmasından dolayı 2006'da UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görüldü.

Senegal'in bağımsızlık sürecinde sözleriyle halkı cesaretlendiren ve yüzde 95'i Müslüman olan ülkede tasavvuf kültürünün önemli bir figürü olarak görülen Diabare Samb'ın vefatı ülkede hüzne sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yazdığı başsağlığı mesajında, "Senegal şanlı çocuklarından birini kaybetti. O saygınlığın ve sosyal bağın sembolüydü." ifadelerini kullandı.

Akademi, sanat, kültür ve edebiyat alanında birçok ödül alan Diambare Samb, 1962'de Sorano Tiyatrosu Geleneksel Lirik Topluluğu'nu kurdu.

Diambare Samb'ın Xalam enstrümanını çalarak yerel dil Wolofça ve Fulanice söylediği klasik müzik ve lirik içerikli birçok eseri bulunuyor.

Sesi ve şekliyle eski Türk çalgılarından Kopuz'u andıran Xalam, Senegal'de ozanlık kültürünün UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verdiği önemli bir mirası olarak görülüyor.

Senegal, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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