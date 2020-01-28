Senegal-Türkiye İş Forumu - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall - DAKAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal-Türkiye İş Forumu - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall - DAKAR - Son Dakika

Senegal-Türkiye İş Forumu - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall - DAKAR

6 saat önce

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Senegal-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşması DAKAR - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Senegal- Türkiye İş Forumu'ndaki konuşması

DAKAR - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Senegal-Türkiye İş Forumu - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall - DAKAR

Cumhurbaşkanı, Senegal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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