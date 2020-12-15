Senegalli akademisyenler Karabük'te - Son Dakika

Senegalli akademisyenler Karabük'te

15.12.2020 19:29
Senegalli akademisyenler Karabük'te, System.String[]

Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi yöneticileri, Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi yöneticileri, Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Rektör Prof. Codou Gueye Mar, İletişim Koordinatörü Prof. Roger Marcelin Faye, Araştırma Koordinatörü Prof. Tahir Diop, Maden, Jeoloji ve Çevre Yüksekokulu Müdürü Prof. Mababa Diagne'nin bulunduğu heyet, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a makamında ziyarette bulundu.

Prof. Mar, ziyarette yaptığı konuşmada, burada kaldıkları süre içinde karşılaştıkları ilgiden dolayı Rektör Polat'a teşekkür etti.

İki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Prof. Mar, "İki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı ziyaretlerimiz önem taşıyor. Üniversitemiz genç bir üniversite. 2012 yılında kuruldu. Globalleşen dünyada sizinle imzalayacağımız protokol, iki taraf için de faydalar sağlayacaktır." diye konuştu.

Prof. Mar, iki ülke ilişkilerinin gelişimi için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını ifade etti.

Rektör Polat ise "İş birliği için sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Times Higher Education'ın 2021 listesinde ilk 1000'de yer alan Karabük Üniversitesinde lisansüstü düzeyde tez çalışmalarını akademisyenlerimiz birlikte yürütebilirler. Bazı mühendislik alanlarında ikili anlaşmalar yapabiliriz. Sağlık Bilimleri alanında da ortak çalışmalar yürütebiliriz. Ayrıca 2021 yılında düzenlenecek kongreler için ortaklık ve iş birliği yapabiliriz." dedi.

Ziyaretin ardından iki üniversite arasında "Akademik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Refik Polat, Senegal, Karabük, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegalli akademisyenler Karabük'te - Son Dakika


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