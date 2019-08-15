Senegalli bisiklet tamircisi terk edilmiş bisikletleri sanata dönüştürüyor
1 saat önce
Senegal'in UNESCO tarafından korunan eski sömürge kenti Saint Louis'te bisiklet tamircisi Meissa Fall, terk edilmiş bisikletten birbirinden farklı şekillerde heykeller üretiyor.
Senegal
'in UNESCO tarafından korunan eski sömürge kenti Saint Louis'te bisiklet tamircisi Meissa Fall, terk edilmiş bisikletten birbirinden farklı şekillerde heykeller üretiyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:57
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