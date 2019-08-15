Son Dakika Haberleri: Senegalli bisiklet tamircisi terk edilmiş bisikletleri sanata dönüştürüyor
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Senegalli bisiklet tamircisi terk edilmiş bisikletleri sanata dönüştürüyor

1 saat önce

Senegal'in UNESCO tarafından korunan eski sömürge kenti Saint Louis'te bisiklet tamircisi Meissa Fall, terk edilmiş bisikletten birbirinden farklı şekillerde heykeller üretiyor.

Senegal'in UNESCO tarafından korunan eski sömürge kenti Saint Louis'te bisiklet tamircisi Meissa Fall, terk edilmiş bisikletten birbirinden farklı şekillerde heykeller üretiyor.
Senegal, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:57 
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