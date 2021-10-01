Son dakika haberi! Senegalli çocuklara bisiklet için 5 aydır pedal çeviriyor - Son Dakika

İSPANYOL bisiklet tutkunu 42 yaşındaki Alex Hohmann, Afrikalı çocuklar için pedal çevirdiği proje kapsamında İstanbul 'a ulaştı.

Senagal'de okula gitmek için günde 2 saat yürümek zorunda kalan çocuklara bisiklet satın almak için başlatılan projeye destekçi olan İspanyol ses mühendisi Hohmann, bisikletini adeta evi gibi donatarak yola çıktı. 'La Bicies Bella' adını verdiği bir proje kapsamında bisikletinin önüne ve arkasına, '10.000 Kilometres, For Education' yazan bisikletçi, 5 ayda 10 ülke gezdi. İspanya'dan başlayıp Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan'ı gezen bisikletçi, onuncu durağı olan Türkiye'ye ulaştı.

Gittiği her kilometrede projeye 1 euro bağış yapılırken, Hoffman'ın hedefi 10 bin kilometreyi tamamlayıp projeye 10 bin Euro destekte bulunmak. Proje sonunda, günde 4 saatini okula gidip gelmekte harcayan 55 çocuğa bisiklet alınacak. Ziyaret edilen ülkelerde ve sosyal medya üzerinden proje hakkında bilgi verilirken, https://www.migranodearena.org/reto/kilometros-por-la-educacion sitesi üzerinden bağış yapılabiliyor.

HER KİLOMETRE 1 EUROŞimdiye kadar 5 bin 712 kilometre boyunca pedal çeviren Hoffman, "Şu ana dek bisikletimle 10 ülke gezdim. Şu ana dek 5700 kilometre boyunca bisiklet sürdüm. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum ama bu sosyal bir tur. 'Bisiklet Muhteşemdir' isimli projem kapsamında 10 bin kilometre yapıp 10 bin Euro destek toplayacağım. 1 kilometre 1 Euro. Bu para da Senegal'de çocuklara bisiklet almak için kullanılacak" dedi.

"2 SAAT YÜRÜYÜŞ BİSİKLETLE YARIM SAATE DÜŞÜYOR"Yaptığı turu sosyal medya üzerinden de çok sayıda insanla buluşturan Hohmann, "Daha önce evsiz insanlar ve göçmenler için proje yapmıştım. Şimdi ise Afrikalı çocuklar için yapıyorum. Çünkü Afrikalı çocuklar her gün okula gitmek için günde 2 saat yürümek zorunda. Bisiklet ile bu yol yarım saate düşüyor. Çocuklar için 10 bin kilometre bisiklet sürmeyi deneyeceğim. Planım 10 bin kilometre yol yapıp 10 bin euro destek sağlamak" diye konuştu.



- İstanbul