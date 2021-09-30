Senegalli dekanlardan Karabük Üniversitesine iş birliği ziyareti - Son Dakika

Senegal'in Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesi dekanlarından oluşan heyet, fakülteler arasında yapılabilecek iş birliğini görüşmek üzere Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Tıp, Eczacılık ve Ontoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Abdoulaye Samb, Bilim ve Teknoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Mamadou Sidibe, Hukuki ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alassane Kante, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alioune Badara Kandji, Yüksek Politeknik Okulu Müdürü Prof. Dr. Falilou Mbacke Samb ve Genel Sekreter Elimane Ba'yı makamında ağırladı.

Heyeti üniversitelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Polat, KBÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını kaydetti.

KBÜ'de 10 bin civarında uluslararası öğrencinin çok kültürlü ortamda eğitim gördüğünü aktaran Polat, " Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz. Senegalli öğrencilerimizden de memnunuz. Fakülteler bazında yapılacak akademik iş birliklerinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Samb da iş birliği konusunda görüşmeler için çok müteşekkir ve mutlu olduğunu belirten, "Tarihsel ve çok anlamlı bir yerde ağırladınız için ayrıca teşekkür ederiz. Sizleri ziyaret etmeden önce üniversitenizin tanıtımlarını gördük, dekanlarla iş birliği toplantıları hususunda görüşmeler yaptık. İş birliği adına zaten anlaşmalarınız vardı ama fakülteler arasında neler yapabileceğimiz konusunda daha verimli ziyaret oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar öğrencileri eğitim için Fransa'ya gönderdiklerini fakat Türkiye'nin Avrupa'ya göre eğitim için daha iyi ve uygun koşullara sahip olduğunu gördüklerini aktaran Prof. Dr. Sidibe ise "Onun için buradayız. O kadar güzel çalışmalarınız var ki şaşkınım. Senegal'e döndüğümde Karabük Üniversitesinin tanıtımını yapacağım." dedi.

Ziyarette ayrıca, iki üniversite arasında var olan iş birliği protokolünün detayları görüşüldü.

Senegalli heyet, daha sonra üniversitenin akademik birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı.