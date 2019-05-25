Son Dakika Haberleri: Senegalli genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra hayatını kaybetti

Senegalli genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra hayatını kaybetti

2 saat önce

Samsun'da Senegal uyruklu genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra yatağında ölü olarak bulundu.

Senegalli genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'da Senegal uyruklu genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Erdinç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen Senegal uyruklu Gueye Coumba (25), gece sahur yaptıktan sonra uyudu. Şahsın eşinin sabah bebeklerinin ağlama sesine kalkması üzerine Gueye Coumba'yı yatağında hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince cenaze arabasına konularak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Eşi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadının hayatını kaybetmesinin şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:49 Kaynak: İHA
Samsun, Senegal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müge Anlı'da, Ecrin'in Amcasının Ensest İçerikli Cinsel Film İzlediği Ortaya Çıktı Kadınlara Çift Maaş Hakkı! İşte Şartlar İstanbul'da Can Pazarı! Çocuklarını Komşularının Aşağıda Açtığı Battaniyeye Attı Hindistan'da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senegalli genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]