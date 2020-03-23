Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle "savaşıyor" - DAKAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle 'savaşıyor' - DAKAR - Son Dakika

Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle "savaşıyor" - DAKAR

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Senegal'de grafiti sanatçıları ve ressamlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme seferberliğinde, duvarlara resmettikleri hijyen kurallarıyla farkındalık oluşturuyor.

Batı Afrika ülkesi Senegal'de grafiti sanatçıları ve ressamlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme seferberliğinde, duvarlara resmettikleri hijyen kurallarıyla farkındalık oluşturuyor.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 tehdidinin Afrika'da giderek artması yetkilileri sert önlemler almaya iterken, Senegal'in başkenti Dakar'daki bir grup sanatçı koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik hijyen tavsiyelerini şehir merkezindeki Şeyh Anta Diop Üniversitesi ve yanındaki Tıp Fakültesi Hastanesi'nin duvarlarına resmederek halkı bilinçlendirmeye çabalıyor.

Ressam ve grafiti sanatçılarından oluşan RBS Crew kolektifinin üniversitenin duvarlarına yaptığı resimlerde elleri sabunla yıkamaktan alkol bazlı dezenfektan kullanmaya, dirseğe hapşırmaktan, mendil kullanımına tüm hijyen adımları yer alıyor.

Kovid-19 acil ihbar hattının da paylaşıldığı duvar resimleri arasında, "Doktorlarımız var olsun" yazısı dikkati çekiyor.

Üniversite duvarları tuval oldu

RBS Crew üyelerinden 26 yaşındaki Ousmane Dieme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye en iyi bildikleri uğraşla katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Tuval olarak şehrin en işlek caddesindeki üniversitenin duvarlarını seçtiklerini belirten Dieme, buraya koronavirüsün yayılmasına karşı en etkili hijyen yöntemlerini tek tek resmettiklerini dile getirdi.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında derslere ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin çoğunun evlerine döndüğünü aktaran Dieme, "Kalan öğrenciler olarak virüse karşı bilinçlendirme kampanyasında etkin şekilde yer alabileceğimizi göstermek istedik." ifadesini kullandı.

"Resimler, yazılardan daha etkili"

Dieme, "Bazen resimler, yazılardan daha etkili olur. Caddeden geçenlerin duvarlara baktığında duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." dedi. Dieme, böylelikle "duvarların konuştuğunu" ifade etti.

İnsanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve hasta olanların maske takması gerektiğini vurgulayan Dieme, "Resimleri görenler, bunu evlerine gittiklerinde aileleriyle paylaşarak onları da bilinçlendirecek. Ümit ediyorum, verdiğimiz mesajlarla bulaşıcılık azalarak virüs ortadan kalkacak." diye konuştu.

Cadde üzerindeki bir pastanede çalışan El Hadji Sow da grafitilerin koronavirüsle mücadelede iyi bir örnek olduğunu söyledi.

"Resimler maske kullanımını, nasıl hapşıracağımızı, mendil kullanımını güzel bir şekilde tasvir ediyor. Bu hijyen tavsiyelerine uymamızı kolaylaştırıyor." diyen Sow, grafitilerin duyarsız bazı insanların bilinçlenmesine büyük katkısı olacağına inandığını dile getirdi.

Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle savaşıyor - DAKAR

Senegal, Afrika, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak         
13:42
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle "savaşıyor" - DAKAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]