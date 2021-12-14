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Senegalli iş insanlarına göre Afrika'nın ideal partneri Türkiye - Son Dakika

Senegalli iş insanlarına göre Afrika'nın ideal partneri Türkiye

14.12.2021 13:41

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 2003'ten bu yana aralıksız artmaya devam ederken, Senegal, hem kamu hem de özel sektör yatırımları noktasında Türkiye için en avantajlı ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 2003'ten bu yana aralıksız artmaya devam ederken, Senegal, hem kamu hem de özel sektör yatırımları noktasında Türkiye için en avantajlı ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Afrika kıtası ile ekonomik ilişkiler 2003'te "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejilerinin" devreye girmesiyle büyük bir ivme kazandı.

Kıta ile Türkiye arasında 2003'te 5,4 milyar olan ticaret hacmi 2020'de 25,3 milyar dolara ulaştı.

Bu süreçte Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarken ithalatı ise 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin kıtada en yakın partnerlerinden Senegal ile de Dakar Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği kayıtlarına göre, 2021'in ilk 11 ayında 434 milyon dolarlık ihracat, 8,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Senegal'de inşaat, inşaat malzemesi, teknik müşavirlik hizmetleri, tekstil, ayakkabı, mobilya, organizasyon gibi alanlarda 60'tan fazla Türk firması faaliyet gösteriyor.

AA muhabiri, Senegalli iş insanlarına Türkiye'nin kıtadaki pozisyonunu ve fırsatları sordu.

"Kovid-19 sayesinde Senegalliler Türkiye pazarına yöneldi"

Yatırım danışmanlığı alanında faaliyet gösteren SF Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Moustapha Sow, Afrika'daki en büyük yatırımcıların sırasıyla Çin, Fransa ve İngiltere olduğunu buna karşın Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni ama güçlü aktörlerin de kıtada yatırımlara başladığını söyledi.

Senegal'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dahi yatırımcıların "favorisi" olduğuna dikkati çeken Sow, yurt dışından ülkeye yapılan doğrudan yatırımların 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını vurguladı.

Sow, Kovid-19 salgınının Afrikalıların Türkiye pazarını keşfetmesinde de önemli rol oynadığını belirtti. Salgından önce kıtanın ana ithalatçısının Çin olduğunu anımsatan Sow, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle Çin sınırlarını kapatınca bu sefer Senegalliler Türkiye pazarına yöneldi. Birilerinin felaketi birilerinin avantajına dönüştü diyebiliriz. Dolayısıyla burada Türkiye için çok önemli bir fırsat doğdu. Bu fırsatı elinde tutacağını, kendisine mal almaya gelenleri Kovid-19 sona erse de Çin'e kaptırmayacağını düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'nin özellikle sanayileşme ve inşaat alanındaki tecrübelerine ihtiyacımız var. Kıtaya yatırım yapma konusunda çekinceleri olan yatırımcılar için İslam Kalkınma Bankası aslında büyük şans zira Türkiye'nin yanı sıra Afrika'nın birçok ülkesinde de şubeleri var. Dolayısıyla yatırımcıların güven sorununu çözmede İslam Kalkınma Bankası'nın önemli rol oynadığını düşünüyorum."

"Türklerin en büyük avantajı muhatabına saygı"

Yakın zamanda Senegal Harp Okulu projesini tamamlayan ve halihazırda bir Türk şirketiyle ortak hastane projesi yürüten Dakar Construction firmasının sahibi Bamba Diagne de Türk şirket ve yatırımcılarla kurulan ilişkilerin eşitlik ve saygı temeline dayandığını söyledi.

Diagne, Afrika'nın artık kendisine "tepeden bakan" ortaklara tahammülünün kalmadığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Türk yatırımcıların kıtadaki en büyük avantajı muhataplarına saygı duymaları. Türklerle çalışırken bu kibirli tavrı hiç hissetmiyorum. Diğer partnerlerle bunu sık sık yaşıyoruz. Aynı dine inanıyor olmamızın da müthiş bir kolaylık sağladığını düşünüyorum. Örneğin, Çinli şirketlerle dini ibadetler konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Ama Türklerin bu konudaki hassasiyeti tartışılmaz. Senegal'de inanç her şeyin üstünde gelir. Bu tarz detaylar ilişkileri hem hızlandırıyor hem de derinleştiriyor. Artık yabancı aktörler de bu dinamiği anladığı için Senegal'de iş yaparken muhakkak dini konularda hassasiyet gösteriyorlar."

Senegal'den Türkiye'ye yatırım

Türklerin halihazırda "çabuk iş bitiren" ve "çalışkan" gibi sıfatlarla anıldığına dikkati çeken Diagne, özellikle Senegal'de Türk şirket ve yatırımlarının her anlamda rahat edeceğini belirtti.

Türkiye'den Afrika'ya yatırımların yanı sıra Senegalli iş insanlarının da Türkiye'ye yatırım yapabileceğini kaydeden Diagne, "Bizim de Türkiye'ye katkı sunabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle tarım alanında bir şeyler yapılabilir. Bugüne kadar hep Türkiye'den Senegal'e ticareti konuştuk. Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret açığını kapatmak lazım. Bir sonraki projem Türkiye'ye yatırım yapmak olacak." ifadelerini kullandı.

Senegalli iş insanlarına göre Afrika'nın ideal partneri Türkiye
Senegalli iş insanlarına göre Afrika'nın ideal partneri Türkiye
Senegalli iş insanlarına göre Afrika'nın ideal partneri Türkiye
Senegalli iş insanlarına göre Afrika'nın ideal partneri Türkiye

Türkiye, Yatırım, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegalli iş insanlarına göre Afrika'nın ideal partneri Türkiye - Son Dakika


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