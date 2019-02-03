Senegalli Kadınlardan "Dünya Başörtüsü Günü" Etkinliği

- 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlar Başörtüsü ve tesettür giyim stantlarından görüntüler Etkinlikte konuşma yapanlar Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba'nın konuşması Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba ile röportaj Üniversite öğrencisi...

- 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlar

Başörtüsü ve tesettür giyim stantlarından görüntüler

Etkinlikte konuşma yapanlar

Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba'nın konuşması

Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba ile röportaj

Üniversite öğrencisi Rabia Faye ile röportaj

Etkinliğin yapıldığı alandan görüntüler Senegal'in başkenti Dakar'da, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Senegalli kadınlar, başkentteki Sacre Cour Meydanında bir araya geldi. Programda başörtüsünün dini bir vecibe olarak önemine yönelik seminer verildi.



Etkinlikte, bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların başörtülerinden dolayı ayrımcılığa uğradığına dikkat çekilerek, başörtüsünün kişisel bir tercih olduğu, dini vecibe olarak başörtüsü takan kadınların ötekileştirilmemesi gerektiği ifade edildi.

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