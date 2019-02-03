Senegalli Kadınlardan "Dünya Başörtüsü Günü" Etkinliği
31 dakika önce
- 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlar Başörtüsü ve tesettür giyim stantlarından görüntüler Etkinlikte konuşma yapanlar Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba'nın konuşması Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba ile röportaj Üniversite öğrencisi...
- 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlar
Başörtüsü ve tesettür giyim stantlarından görüntüler
Etkinlikte konuşma yapanlar
Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba'nın konuşması
Etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba ile röportaj
Üniversite öğrencisi Rabia Faye ile röportaj
Etkinliğin yapıldığı alandan görüntüler Senegal'in başkenti Dakar'da, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Senegalli kadınlar, başkentteki Sacre Cour Meydanında bir araya geldi. Programda başörtüsünün dini bir vecibe olarak önemine yönelik seminer verildi.
Etkinlikte, bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların başörtülerinden dolayı ayrımcılığa uğradığına dikkat çekilerek, başörtüsünün kişisel bir tercih olduğu, dini vecibe olarak başörtüsü takan kadınların ötekileştirilmemesi gerektiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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