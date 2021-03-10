Senegalli oyuncu Magaye Gueye'nin doping testinde kokain tespit edildi
10.03.2021 00:30
Türkiye'de daha önce Adanaspor ve Osmanlıspor formaları giyen 30 yaşındaki Magaye Gueye'nın Romanya'da yapılan doping testinde vücudunda kokain tespit edildi. Senegalli futbolcu tekrar teste girecek, yine pozitif sonuç vermesi halinde 2 yıla kadar men cezası alacak.
Ülkemizde Adanaspor ve Osmanlıspor formaları da giyen Magaye Gueye, Dinamo Bükreş'te "kokain skandalı"na karıştı. Romanya Kupası'nda oynanan Steaua Bükreş ile Dinamo Bükreş arasındaki mücadelenin ardından yapılan doping testlerinde 30 yaşındaki oyuncuda kokain tespit edildiği ifade edildi.
2 YIL MEN EDİLEBİLİR
Futbolcuya verilecek cezanın yapılacak detaylı kontrollerin ve itiraz sonucunun sonrasında belli olacağı kaydedildi. Romanya basını tekrar teste girecek Magaye Gueye'nin yine pozitif sonuç vermesi halinde 2 yıla kadar men cezası alacağını ayrıca Dinamo Bükreş Kulübü'nün de oyuncuya dava açabileceğini yazdı.
(SPORX)
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