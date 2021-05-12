Senegalli resim sanatçısı Boubou parmaklarını bu kez Filistin için kullandı - Son Dakika

Tanınmış insanları özdeşleştirdiği nesnelerle resmeden Senegalli genç sanatçı Boubou Niang, İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarında sivillere şiddet uygulaması üzerine, parmaklarını bu defa Filistin için kullandı.

Niang, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, başına doladığı, Arap erkeklerinin meşhur başörtüsü kefiyeyi çıkartıp fırça gibi kullanarak kefiyeyle örtünmüş bir kadın ve Filistin bayrağının resmini yaptı.

Niang, daha önce de klozeti fırça gibi kullanarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın resmetmişti.