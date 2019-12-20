Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası - Son Dakika
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Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası

6 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine binen Senagalli turist Ousmane Alyly'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Osman Keleş 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası, System.String[]

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine binen Senagalli turist Ousmane Alyly'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Osman Keleş 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanması geri bıraktı.

Atatürk Havalimanından 22 Mart tarihinde aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında, 'Sen terörist misin?', 'Camileri bombalamaya mı geldin?' diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansıyan taksi şoförü Osman Keleş'in 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Osman Keleş ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, müşteki Ousmane Alyly ile avukatı Yener Şahin'in mazeret dilekçesi sunduğu kaydedildi.

"Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz"

Sanık Osman Keleş'in kasten ayrımcılık yapmadığına ilişkin beyanda bulunan avukatı, "O tarihte daha önce de arz ettiğimiz üzere yurt dışındaki bir ülkede Müslümanların ve Türk uyruklu vatandaşlarımızın da bir cami içerisinde hunharca öldürülmesinin acısının, kederinin sıcak olduğu bir durumda müştekinin kendisine karşı lakayt beyanları olduğundan müvekkil de karşılık vermiştir. Başkaca da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Osman Keleş, "Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Osman Keleş'in 'Tehdit' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yapmak' suçlarını işlediğine ilişkin unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Sanık Osman Keleş, 'Hakaret' suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, taksi şoförü Osman Keleş hakkında 'Tehdit', 'Kişiler arasında ayrımcılık yapmak' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.

(İrem Demir/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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