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Senegalli Yolcunun Şikayetçi Olduğu Taksici Tutuklandı

21 dakika önce

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHAİstanbul'da aracına binen Senegalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksici O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Senegalli Yolcunun Şikayetçi Olduğu Taksici Tutuklandı, System.String[]
Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da aracına binen Senegalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksici O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli O.K.  tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli O.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.  O.K.'nın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ 

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici O.K. dün gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan O.K., olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı.  Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.  

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:38 Kaynak: DHA

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, DHA, İstanbul, Güncel
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