Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksiciye ceza - Son Dakika
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Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksiciye ceza

6 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'nda 22 Mart 2019 tarihinde taksisine binen Senegalli yolcu Ousmane Alyly'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Osman Keleş'e "Hakaret" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası verildi.

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ATATÜRK Havalimanı'nda 22 Mart 2019 tarihinde taksisine binen Senegalli yolcu Ousmane Alyly'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Osman Keleş'e "Hakaret" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Osman Keleş ve avukatı hazır bulundu. Müşteki Ousmane Alyly ile avukatı Yener Şahin ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.

" BERAATİNİ İSTİYORUZ "

Sanık Osman Keleş'in avukatı, " O tarihte daha önce de arz ettiğimiz üzere yurt dışındaki bir ülkede Müslümanların ve Türk uyruklu vatandaşlarımızın da bir cami içerisinde hunharca öldürülmesinin acısının, kederinin sıcak olduğu bir durumda, müştekinin kendisine karşı lakayt beyanları olduğundan müvekkil de karşılık vermiştir. Başkaca da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık Osman Keleş ise son sözünde, "Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

4 BİN 500 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Osman Keleş'e "Hakaret" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı. Mahkeme hakimi, sanık Osman Keleş'in "Tehdit" ve "Kişiler arasında ayrımcılık yapmak" suçlarının işlendiğine dair kesin inandırıcı delillerin oluşmadığı gerekçesiyle ise beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli Ousmane Alyly'e "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici Osman Keleş 22 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan Osman Keleş'in olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı.  Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan Osman Keleş, bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, taksi şoförü Osman Keleş hakkında "Tehdit", "Kişiler arasında ayrımcılık yapmak" ve "Hakaret" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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