Son Dakika Haberleri: Senegalli Yolcuya "Sen Terörist Misin" Diyerek Küfür ve Hakaretler Yağdıran Taksici Gözaltına Alındı

Senegalli Yolcuya "Sen Terörist Misin" Diyerek Küfür ve Hakaretler Yağdıran Taksici Gözaltına Alındı

1 saat önce

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran, "sen terörist misin", "camileri bombalamaya mı geldin" diye aşağılayan taksi şoförü, turizm polisince gözaltına alındı.

Senegalli Yolcuya
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran, "sen terörist misin", "camileri bombalamaya mı geldin" diye aşağılayan taksi şoförü, turizm polisince gözaltına alındı. Taksicinin havalimanında meslektaşları tarafından dövüldüğü öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'ndan aracına binen Ousmane Alyly isimli Senegalli turiste hakaretler yağdıran, "sen terörist misin", "camileri bombalamayı mı geldin" diyen ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici, gözaltına alındı. Senegalli turistin çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, şoför O.K.'yı havalimanında gözaltına alarak, hakkında "gasp" suçundan işlem başlattı. O.K. işlemlerin yapılması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Öte yandan, olayın ardından bu sabah görev yaptığı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne giden O.K.'nın meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Yaklaşık 10 taksi şoförü, görüntülerin yayılmasının ardından O.K.'yı feci şekilde darp etti. Havalimanı karakoluna götürülen O.K. kendisini darp eden taksicilerden şikayetçi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa
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