Son Dakika Haberleri: Senegalliler teheccüd namazı için caddeleri doldurdu - DAKAR
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Senegalliler teheccüd namazı için caddeleri doldurdu - DAKAR

1 saat önce

Senegal'in başkenti Dakar'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek için ramazan ayının son 10 gününde teheccüd namazı kılanlar sokaklara taştı.

Senegal'in başkenti Dakar'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek için ramazan ayının son 10 gününde teheccüd namazı kılanlar sokaklara taştı.
Sahildeki yollara serilen seccadeleri dolduran genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce Senegalli, teheccüd namazı kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu.
Cemaatten 16 yaşındaki Daouda Diallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada teheccüd namazına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Diallo, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ve Allah'ı çok sevdiğim için her teheccüd namazına geliyorum." dedi.
Senegalliler, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.
Senegalliler teheccüd namazı için caddeleri doldurdu - DAKAR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Senegal, Kadir Gecesi, Dakar, Güncel
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