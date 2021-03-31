Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi nedeniyle modellik kariyerini noktalamak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisi gibi model olan kız arkadaşıyla romantik bir poz vermişti.

Senem Kuyucuoğlu, sevgilisiyle 14 Şubat 2021'de verdiği bu poza gelen eleştirileri yanıtsız bırakmıştı.

30 yaşındaki Senem Kuyucuoğlu yine rahat durmadı. Ünlü modelin sevgilisiyle öpüştüğü esnada çekilmiş fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda cinsel yönelimiyle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Kuyucuoğlu, "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.