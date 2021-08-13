Üye Girişi
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa! - Son Dakika

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!

13.08.2021 14:12
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!, System.String[]

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Kuyucuoğlu, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi. İşte detaylar...

Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açtı. Model, tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başladı.

Kuyucuoğlu, Börü ile dudak dudağa poz verdi. Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.

Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla sık sık mutluluk pozları veriyor.

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!

Senem Kuyucuoğlu, Türkiye, Rus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: ALLAH AŞKINA BUNLAR OKULDA VEYA DIŞINDA NE OKUTULDU YADA OKUDU DA..VE BUNLAR BÖYLE OLDULAR...İMAN YOKSA NE OKURSUN OKU..BOŞ..ALLAH AKIL FİKİR VERSİN Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı 15:03 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık 14:49 Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı 14:25 Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor 14:14 Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı 14:11 Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi 13:34 Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu 13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu

Son Dakika Haberleri
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
15:02 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı
14:49 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
14:28 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor
14:21 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı
14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor
14:11 Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi         
15:35
Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak         
15:08
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor         
14:29
Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı         
14:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı         
13:57
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 15:38:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement