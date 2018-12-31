Son Dakika Haberleri: Senem ve Zeliha'nın Cinayet Sanıklarına Ceza Yağdı

Senem ve Zeliha'nın Cinayet Sanıklarına Ceza Yağdı

34 dakika önce

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde akraba olan Senem Barık (31) ile Zeliha Sevgilibaş'ın (20) öldürülmesiyle ilgili görülen davada, 7 sanıktan 5'i, 2'şer kez müebbet ve 12'şer yıl 1'er ay, 1'i de 44 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Senem ve Zeliha'nın Cinayet Sanıklarına Ceza Yağdı, System.String[]
ADANA'nın Yüreğir ilçesinde akraba olan Senem Barık (31) ile Zeliha Sevgilibaş'ın (20) öldürülmesiyle ilgili görülen davada, 7 sanıktan 5'i, 2'şer kez müebbet ve 12'şer yıl 1'er ay, 1'i de 44 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Nisan 2017 tarihinde Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aile meclisi tarafından 'namus' gerekçe gösterilerek darbedildikten sonra boş bir araziye götürülen Senem Barık av tüfeğiyle, Zeliha Sevgilibaş ise tüfeğin dipçiğiyle öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sonunda  7 kişi hakkında 'tasarlayarak töre saikiyle öldürme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından dava açıldı. 

Bugün Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına olayı azmettirdiği iddia edilen tutuksuz sanık Osman Can katılmazken, tutuklu sanıklar Doğan (19), Hikmet (65), Davut (45), Savaş (30) ve Yahya Barık (37) ile O.B. (17) hazır bulundu. 

Mahkeme savcısı, celse hakkında verdiği mütalaasında Osman Can dışındaki diğer sanıkların 'tasarlayarak töre saikiyle öldürme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ceza verilmesini istedi. 

Savunmalarını yapan sanıklardan Doğan Barık, suçu kendisinin işlediğini belirterek, diğer aile üyelerinin olayla ilgilerinin bulunmadığını, suçsuz oldukları için beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti Doğan, Davut, Savaş, Yahya, Hikmet Barık'ı 'tasarlayarak ve töre saikiyle öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, 5 sanığa, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da toplam 12'şer yıl 1'er ay hapis cezası daha verildi.

Sanıklardan 17 yaşındaki O.B. de aynı suçlardan 44 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Tutuksuz yargılanan Osman Can ise beraat etti. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:02 Kaynak: DHA

Yüreğir, Adana, Güncel
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