Şener, Ankara'da düzenlenen 'TOBB İştiraklerini Tanıtma' toplantısına katıldı

TOBB Kastamonu İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Bengi Şener, Ankara'da düzenlenen "TOBB İştiraklerini Tanıtmak, Genel Ekonomik Gelişmeler ve Türk Dış Politikası" konulu seminere katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da TOBB Sosyal Tesislerinde "TOBB İştiraklerini Tanıtmak, Genel Ekonomik Gelişmeler ve Türk Dış Politikası" konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere Kastamonu'dan TOBB Kastamonu İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Bengi Şener ile birlikte yönetim kurulundan Münevver Mehpare Abacı ve Goncagül Keloğlu da katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen seminerde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bilgilendirme seminerlerinin camiayı ve TOBB'u tanımak için çok güzel bir fırsat olduğunu söyledi. - KASTAMONU