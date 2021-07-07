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Başakşehir, Bolu'da kampa girdi - Son Dakika

Başakşehir, Bolu'da kampa girdi

07.07.2021 19:30

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Bolu'nun Gerede ilçesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Bolu'nun Gerede ilçesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gerede Esentepe mevkisinde bulunan The Sign Esentepe Otel'de kampa giren İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde otelin tesislerinde çalıştı.

Kocaman, antrenmandan önce oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı.

Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan turuncu-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Şener Özbayraklı, sezon başlarının her zaman zor olduğunu belirterek, "Bunu her zaman gördük ve biliyoruz. Öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarıma sakatlıksız bir sezon diliyorum. İnşallah da bu dönemi sakatlıksız ve iyi bir şekilde hazırlanarak bitiririz." diye konuştu.

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "İnşallah uyum sürecini de en iyi şekilde atlatıp iyi bir şekilde lige adapte oluruz." ifadesini kullandı.

Şener Özbayraklı, tecrübeli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Yıllardır her zaman zor geçti. Her sene farklı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah bu sene bütün takımlar adına keyifli bir sezon geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun zamandır futbol oynadığını vurgulayan Şener Özbayraklı, "Yeterince kendimi gösterdiğime inanıyorum. Ama futbolda hırs, azim, heyecan olması gerekiyor. Bu bende her zaman vardır. Bunun da şu an yeni başlangıcını yaşıyorum. İnşallah bu heyecanımı sahaya en iyi şekilde veririm." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili Şener Özbayraklı, "Daha önce bir sene çalıştım. Türkiye'nin değer verdiği bir hocamız. Onu anlatmaya gerek yok. Ben de Aykut hocamı yeterince tanıyorum. İnşallah onu mahcup etmeden, iyi bir şekilde hizmet ederim. Kendimi de mahcup etmem." ifadelerini kullandı.

Şener Özbayraklı, yeni sezonda tribünde taraftarların yer alacak olmasıyla ilgili, "Futbolun keyfi taraftar ile oluyor. Taraftarsız futbol oynamak bizi kötü etkiledi. Ama inşallah bu süreci atlattık. Taraftarla futbolun keyfi daha çok ortaya çıkıyor. Biz de heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Lucas Lima: "Aykut hoca, büyük bir antrenör"

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Lucas Lima ise turuncu-lacivertli ekipte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bolu'da iyi bir sezon öncesi kampı geçirmek istiyoruz. Lige iyi başlama adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapmamız gerekiyor. İyi bir takıma sahibiz. İyi bir şekilde çalışmak için de tüm şartlara sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig hakkında bilgi sahibi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zaten uzun süre birlikte top oynadığım arkadaşlarım da burada bulundu. Dolayısıyla çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Usta ayakları olan oyunculara sahip takımlar ve çekişmeli bir lig olarak adlandırabilirim. Dediğim gibi burada iyi bir sezon hazırlığı geçirme düşüncesindeyiz ve benim amacım da takıma faydalı olarak başarılı olmak."

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili düşüncelerini de anlatan 29 yaşındaki oyuncu, "Aykut hoca, büyük bir antrenör ve kesinlikle büyük bir lider. Babacan bir isim olarak adlandırabilirim. Fenerbahçe'de hocalık yaptığı dönemden hatırlıyorum. Çünkü o takımı şampiyon yapmıştı. Türkiye'de zaten birçok oyuncunun da çalışmak istediği bir antrenör. Dolayısı ile ben de onun liderliğinde takım içerisinde çok süre alarak takımın başarısı anlamında faydalı olmak istiyorum." diye konuştu.

Oynadığı takımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Lucas Lima, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Brezilya'yı ele alacak olursak çok teknik oyunculara sahip takımlar olduğu için fark olarak biraz göze çarpıyor. Bireysel olarak çok teknik oyuncular var. Oradaki yıllarımı bu şekilde adlandırabilirim. Avrupa'ya geldiğimde özellikle Fransa'yı ele aldığımızda Türkiye ile çok benzer özelliklere sahip bir futbol iklimi var. Orada futbol, fiziksel ve taktik yönü çok güçlü bir mantalite yolunda devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa'daki o fiziksel ve taktik yön ile istatistik yönünü ele aldığımızda Türkiye ile çok benzer. Ben de burada oradaki ortak özellikleri takıma aşılayıp içimde barındırdığım gücü takıma yansıtarak başarılı olmak istiyorum."

Lucas Lima, taraftarsız futbolun pek tadının olmadığını vurgulayarak, "Biz futbolcular için statta ne kadar fazla sayıda taraftar olup bizi destekler, bizim arkamızda itici güç olarak bulunursa o kadar iyi olur. Seyir zevki anlamında da futbolun tüm bileşenleri için çok daha olumlu olur. Geçen sene maalesef koronavirüs şartları nedeniyle bu fırsatımız yoktu. Ancak bu sene fırsatımız var. Taraftar, futbolda fark oluşturuyor. Bizim arkamızda itici güç olurlarsa çok memnun oluruz. Biz de üzerimize düşeni sahada en iyi şekilde yaparız." ifadelerini kullandı.

Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi
Başakşehir, Bolu'da kampa girdi

Şener Özbayraklı, Aykut Kocaman, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Bolu'da kampa girdi - Son Dakika Spor


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