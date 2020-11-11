Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta sanatçı, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Kaynak: İHA
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