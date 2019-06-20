Şener Sen'li 'Zengin Mutfağı'ndan tiyatroseverlere sürpriz!
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'Zengin Mutfağı', 18 ve 19 Haziran tarihlerinde Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
Seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyun, 22 Haziran'da sahnelenecek ek temsille bir kez daha yıldızların altında seyredilebilecek.
DasDas'ın Aralık ayında prömiyerini yapan ve sezonun en önemli kültür sanat olayları arasına adını yazdıran 'Zengin Mutfağı', geçtiğimiz günlerde Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce tiyatroseverle buluştu. 18 ve 19 Haziran'daki temsillerine yoğun ilginin yaşandığı oyun, açıkhava turnesini bir gün daha ekleyerek uzattı. Seyirciler, 22 Haziran akşamında da 40 yıl aradan sonra yeniden Lütfü Usta olarak sahnede olacak Şener Şen'i yıldızların altında seyretme şansı yakalayacak.
Ağustos ayında Türkiye'nin çeşitli şehirlerini de gezecek olan ve Anadolu Efes'in katkılarıyla sahneye konan 'Zengin Mutfağı', Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören'in imzasını taşıyan oyunda Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.
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