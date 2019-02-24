Son Dakika Haberleri: Şener Söğüt, "Körfez'i birlikte yöneteceğiz"

Şener Söğüt, "Körfez'i birlikte yöneteceğiz"

17 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, belediye meclis üyesi adayları ile bir araya geldi.

Şener Söğüt,

AK Parti Körfez İlçe binasında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve belediye meclis üyesi aday listesinde yer alan isimler katıldı.

KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ

Toplantıda konuşan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakının zaferi için teşkilatları ile gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da konuşmasında, "Cumhur İttifakında yer alan parti teşkilatlarımız ile uyum içerisinde Körfez'i karış karış gezerek sıkmadık el, girmedik işyeri ve ev bırakmadan Körfez Belediyesi'nde istikrarın devamını sağlayacağız" dedi.

TANITIM 6 MART'TA

Körfez'in geleceğini halkın istekleri doğrultusunda projelendirdiklerini söyleyen Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt "Körfez'in her kesiminin fikrini alarak seçim beyannamemizi hazırladık. Sosyal medyada halkımıza sorduk, esnaf ziyaretlerimizde esnafımıza sorduk, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza her kesime sorduk. Yola çıkarken söylemiştik Körfez'i birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu. Söğüt, beyanname için 6 Mart'ta tanıtım yapılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:21 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Şener Söğüt, Söğüt, Körfez, Güncel
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