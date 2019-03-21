Şener Söğüt, Zaferi İlan Etti

Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Adayı Şener Söğüt, "Zaferimiz şimdiden hayırlı olsun" dedi

AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen büro açılışı ve mahalle mitingine; AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, önceki dönem Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, eski Hereke Belediye Başkanı Esener Maçil, AK Parti, MHP ve BBP Körfez İlçe Teşkilatı ve yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ile mahalle sakinleri katıldı. Mehmet Akif Ersoy Cami Önünde toplanan coşkulu kalabalık, seçim irtibat bürosu önüne kadar mehter eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI COŞKUSU

Açılış konuşmasını yapan, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, "Bakın Cumhur İttifakı alanlara sığmıyor. Cumhur İttifakının tarafları belli, diğerleri gibi gizli iş tutmuyorlar. Birlik içerisinde çalıştığımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür ederim'' dedi. Birer selamlama konuşması yapan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran'ın da ortak mesajları birlikte Cumhur İttifakı'nı yerelde de iktidara taşıyacakları oldu.

PEHLİVAN, "İŞİ EHLİNE EMANET EDECEKSİNİZ"

2004 yılında 'yerel kalkınma başlıyor' sloganıyla yola çıkan AK Parti'nin belediyecilikte bir marka olduğunu söyleyen önceki dönem Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, "Belediyecilik bir kültür işidir, belediyecilik bir vizyon işidir, belediyecilik bir birikim işidir. Belediye başkanlığı ehline teslim edilmelidir. Şener Söğüt kardeşimle birlikte geçmişte çalıştım. Kendisi liyakat sahibidir. Bugün burada ki coşku gösteriyor ki sizler belediye başkanlığını ehline emanet edeceksiniz." Şeklinde konuştu.

SÖĞÜT, "TARİHİ FARKLA KAZANACAĞIZ"

Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tezahüratlar eşliğinde geldiği kürsüde, "Bu heyecanınızla, bu coşkunuzla, enerjinizle 31 Mart zaferimizi müjdeliyorsunuz. Şimdiden zaferimiz, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı osun" diye konuşan Söğüt " Ama biz yine de rehavete kapılmadan, son on günde de gece gündüz çalışacağız. Seçimi tarihi bir fark ile kazanacağız" dedi.

İNSANA DOKUNAN PROJELER

Belediye başkanlığı yapmış olan Esner Maçil'e Yunus Pehlivan'a ve İsmail Baran'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, yapacakları daha çok işlerinin olduğunu söyledi. Söğüt, "Dünün güneşiyle, bugünün çamaşırı kurumaz. Evet başkanlarımız çok hizmetler yaptılar. Fakat kentin ihtiyaçları tükenmiyor. Her zaman yeni ihtiyaçlar doğuyor. Bizde bu kapsamda halkımızın istekleri doğrultusunda seçim beyannamemizi hazırladık" diyerek projelerini sıraladı.

İHTİYAÇLARI İYİ BİLİYORUZ

"Tütünçiftlik'te kent meydanı yapacağız. Otoparklı projelendirdiğimiz kent meydanı Körfezli hemşerilerimizin buluşma noktası olacak" diyen Söğüt, "İlimtepe yolu, millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, Körfez seyir terası gibi birçok projemizi bu dönem sizlerin desteği ile hayat geçireceğiz. Kılavuz Gençlik Merkezleri oluşturacağız, Bilgi evleri, yeni mesire alanları, insana dokunan projeler yapacağız Körfez'den başlayarak Cengiz Topel Havaalanına ulaşacak metro hattının uygulama projeleri tamamlanacak yani Körfez'e metro getireceğiz" diye konuştu.