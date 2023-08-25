Şener Üşümezsoy, kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika

Şener Üşümezsoy, kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı

Son Güncelleme: 25.08.2023 14:51

Deprembilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı.

Son dönemde her gün ekranlarda görünen uzmanların aksine İstanbul'da bir depremin olmayacağına yönelik açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. 2 gencin Üşümezsoy'a tekme attığı iddia edildi. Üşümezsoy'un saldırı sonrasında kulaklığı ve çantası yere düştü.

KADIKÖY'DE 2 GENCİN SALDIRISINA UĞRADI

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçek büyüklüğünü bilerek, kritik faylar hattında bulunan riskli illeri tek tek açıklayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 gencin saldırısına uğradı.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN "SPEKÜLASYON" İFADESİNİ KULLANDI

Tüm uzmanların aksine beklenen büyük İstanbul depreminin bir spekülasyon olduğunu belirten Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen olası İstanbul depremine yönelik yüreklere su serpen açıklamalarıyla tanınıyor.

"BÖYLE BİR DEPREM MODELİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Üşümezsoy geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "130 kilometrelik fay 7.1'lik deprem yapar. 130 kilometrelik fayın deneysel olarak kırılması söz konusu değildir. Yalova fayı, Adalar fayı, orta sırt fayı, Kumburgaz fayı gibi fayları kıran bir deprem modeli söz konusu değildir'' ifadelerini kullanmıştı.

''RİSKLİ FAY 6.5'LİK DEPREM OLUŞTURAN KUMBURGAZ FAYIDIR''

Marmara bölgesinde riskli olan Kumburgaz fayının 6.5'luk deprem yaratabileceğine vurgu yapan Şener Üşümezsoy, ''Kırılmayan riskli fay hattı küçük ama 6.5'luk deprem oluşturan Kumburgaz fay hattıdır. Bu Kumburgaz segmenti değildir, Kumburgaz sırtının önündeki çukur içidir" demişti.

Şener Üşümezsoy, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şener Üşümezsoy, kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şener Üşümezsoy, kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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