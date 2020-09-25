Şenes Erzik'in kitabı tanıtıldı - Son Dakika

Şenes Erzik'in kitabı tanıtıldı

Spor yöneticiliği kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı, UEFA Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in "Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz" kitabının tanıtımı on-line yapıldı.

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Spor yöneticiliği kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı, UEFA Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in "Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz" kitabının tanıtımı on-line yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Erzik, kitabının gençlere yol göstermek için hazırlandığını söyledi.

Şenes Erzik; "50 yıldır bilfiil Türk futbolunun içindeyim. 33 yıl UEFA'da, 21 yıl FIFA'da ülkemi temsil ettim. Bugüne kadar hep futbol adamı olarak sizlerle bir araya geldim. Ama bugün, yaşam öykümü bulacağınız, benim için ayrı bir anlamı olan, 2 yıllık uzun bir çalışmanın ardından yayımlanan kitabımla karşınızdayım." diye konuştu.

Gençlere "Pes etmeyin, mücadele edin" mesajı vermek istediğini vurgulayan Erzik, şunları kaydetti:

"Taşralı bir gencin dünya futbolunu yöneten kurumlarda etkin görevler alabileceğini, ülkesini dünyanın dört bir yanında uzun yıllar temsil edebileceğini gençlerin öğrenmesini ve bilmesini istedim. Kitabımın ismi 'Olmazsa olmaz demeyin, olmaz olmaz'. Hayatta gerçekten olmaz olmazlar vardır. Ben de bunu söylerken gençlerimize 'Pes etmeyin, mücadele edin' mesajını vermek istedim. Çözüm odaklı, akılla, vicdanla, sorumlulukla ve saygıyla hareket ettiğinizde başaramayacağınız iş yoktur duygusunu aşılamayı amaçladım. Ne kadar başarılı olduğum konusunda takdir kamuoyunundur ama en azından başarabildiklerimi anlatarak gençlere bir yol çizmek istedik. Bu kitap, sadece bir futbol kitabı değil aynı zamanda yaşam öyküsüdür. Türkiye'nin sanayisinden spora dek gelişmesine, büyümesine yakın tarihindeki olaylara yolculuk edeceksiniz. Futbolda devrim sayılacak adımları atarken yaşadıklarımız da kitapta yer alıyor. Bunların başında da özerklik geliyor. Bildiğiniz üzere, atanan son, seçimle gelen ilk federasyon başkanıyım."

TFF'nin kurumsallaşmasında aldığı rolü de anlatan Erzik, "Özerkliğin sağladığı olanaklarla üst üste önemli işler başardık. TFF'nin idari, mali ve hukuki profesyonel yapısı, tesisleşme, altyapı, sağlık, havuz sistemi gibi hayata geçirdiğimiz projelerle dönemin federasyonu olarak adeta Türk futbolunu yeniden düzenledik. Kitabımın dağıtılmasıyla birlikte beni duygulandıran, mutlu eden mesajlar aldım. Bu konuda arayan, soran, kutlayan, değerli görüşlerini paylaşan herkese, dostlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

UEFA ve FIFA'da yaşanan yolsuzluklarla adının anılmamasını kendisi için nimet kabul ettiğini söyleyen Erzik, "Büyük ve kapsamlı kuruluşlarda daima bazı istenmeyen sapmalar olabilir. FIFA'da görev alan arkadaşlarımızın birçoğu cezalandırıldı. Böyle bir dönemde temiz kalmak bana bir nimet. Hiçbir zaman hayatımda para konulu işlerde son sözü söyleyen insan olmadım. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın istenmeyen yollara saptığını tespit edince insanın içi buruklukla kaplanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Olmaz Olmaz, Şenes Erzik, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şenes Erzik'in kitabı tanıtıldı - Son Dakika Spor

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