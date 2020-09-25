Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti - Son Dakika

Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti

- Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti Türk futbolunun efsane ismi Şenes Erzik'in kaleme aldığı ve hayat öyküsünü anlattığı 'Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz!' kitabının lansman toplantısı gerçekleşti.

- Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti

İSTANBUL - Türk futbolunun efsane ismi Şenes Erzik'in kaleme aldığı ve hayat öyküsünü anlattığı 'Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz!' kitabının lansman toplantısı gerçekleşti.

Dünya futbol tarihine adını yazdıran Şenez Erzik'in, eğitim ve çalışma hayatının tüm detaylarından Türkiye Futbol Federasyonu'nun son atanmış ve ilk seçilmiş federasyon başkanı olmasına, 33 yıl UEFA'da ve 21 yıl FIFA'da üst düzey yönetici olarak dünya futbolunu şekillendirmesinden Türk futbolunun geleceğine kadar birçok hikayeyi içinde barındıran 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının basın lansmanı online olarak gerçekleştirildi.

Basın toplantısında konuşan Şenes Erzik, "50 yıldır bir fiil Türk futbolunun içindeyim. 33 yıl UEFA'da, 21 yıl FIFA'da ülkemi temsil ettim. Bugüne kadar hep futbol adamı olarak sizlerle bir araya geldim. Ama bugün, yaşam öykümü bulacağınız, benim için ayrı bir anlamı olan, 2 yıllık uzun bir çalışmanın ardından yayınlanan kitabımla karşınızdayım. Çok değerli kitabevimiz SİA Kitap'ın yanı sıra Hamit Turhan, Zafer Büyükavcu ve Mert Tanaydın'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kitabını 'Övünmek için değil, bilinmek için' mottosuyla, gençlere rehber olmak, yol göstermek ve onların hayallerine kavuşmalarına destek olmak için hazırlandığını belirten Erzik, "Taşralı bir gencin dünya futbolunu yöneten kurumlarda etkin görevler alabileceğini, ülkesini dünyanın dört bir yanında uzun yıllar temsil edebileceğini gençlerin öğrenmesini ve bilmesini istedim. Kitabımın ismi 'Olmazsa olmaz demeyin, olmaz olmaz!' Hayatta gerçekten olmaz olmazlar vardır. Ben de bunu söylerken gençlerimize, 'Pes etmeyin, mücadele edin' mesajını vermek istedim. 'Çözüm odaklı, akılla, vicdanla, sorumlulukla ve saygıyla hareket ettiğinizde başaramayacağınız iş yok tur' duygusunu aşılamayı amaçladım. Ne kadar başarılı olduğum konusunda takdir kamuoyunundur. Ama en azından başarabildiklerimi anlatarak gençlere bir yol çizmek istedik. Bu kitap, sadece bir futbol kitabı değil aynı zamanda yaşam öyküsüdür. Türkiye'nin sanayisinden spora dek gelişmesine, büyümesine yakın tarihindeki olaylara yolculuk edeceksiniz. Futbolda devrik sayılacak adımları atarken yaşadıklarımız da kitapta yer alıyor. Bunların başında da özerklik geliyor. Bildiğiniz üzere, atanan son, seçimle gelen ilk Federasyon Başkanıyım" şeklinde konuştu.

Türk futbolundaki reformların yanı sıra, UEFA ve FIFA'da üst düzey önemli görevler üstlendiğini söyleyen Şenes Erzik, "Özerkliğin sağladığı olanaklarla üst üste önemli işler başardık. TFF'nin idari, mali ve hukuki profesyonel yapısı, tesisleşme, altyapı, sağlık, havuz sistemi gibi hayata geçirdiğimiz projelerle dönemin federasyonu olarak adeta Türk futbolunu yeniden düzenledik Kitabımın dağıtılmasıyla birlikte beni duygulandıran, mutlu eden mesajlar aldım. Bu konuda arayan, soran, kutlayan, değerli görüşlerini paylaşan herkese, dostlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir dönemde temiz kalmak bana bir nimet"

UEFA'da ve FIFA'da yaşanan yolsuzluk soruşturmalarında nasıl temiz kaldığının sorulması üzerine Erzik, "Büyük ve kapsamlı kuruluşlarda bazı istenmeyen satmalar olabilir. O zaman yapılan soruşturmalar sonucunda bulunan sorumsuzlukların sonucu olarak 50'ye yakın insan, maalesef aramızdaki bazı konfederasyon temsilcisi ve FIFA'da görev alan arkadaşlarda bazı istenmeyen belgelere ulaşıldı. Bunların hepsi 2015'ten beri devamlı sürekli takibin içinde. Birçoğu cezalandırıldı. Bazıları vefat etti. Böyle bir dönemde temiz kalmak bana bir nimet. Hiçbir zaman hayatımda böyle bir şeyin olmasına fırsat vermedim. Fakat derin yaralar bıraktı. Beraber çalıştığımız arkadaşların istenmeyen yollara tespit edilince insanın için buruklukla kaplanıyor" diye cevap verdi.

Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti
Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti
Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti
Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti

Türkiye Futbol Federasyonu, Olmaz Olmaz, Şenes Erzik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenes Erzik'in 'Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!' kitabının lansmanı gerçekleşti - Son Dakika Spor

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