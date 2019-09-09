Senet çetesinin iş yeri sahibine silahlı saldırı anları kamerada

'YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAMAK ÜZERE GELİYORUZ'
Şüphelilerin 7 Eylül'de 'Yarım kalan işimizi tamamlamak üzere geliyoruz' tehditti üzerine tekel bayii sahipleri M.Y.Y. ve T.Y. şikayetçi olarak durumu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tekel yakınında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Polis araçta bulunan B.K., M.F.Ö., M.Ç., B.G. ve G.K. gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda bir tabanca ve mermileri ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli 'Gasp', 'Ruhsatsız silah', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi', 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K., M.F.Ö. ve G.K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç. ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SİLAHLI KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüpheli B.K.'nın tekel bayisi sahiplerinden T.Y.'yi silahla kovalaması ve arkasından ateş açması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ise polis kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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(Güvenlik Kamerası)
-Şüpheli B.K.'nın ateş T.Y.'ye etmesi
-Yaşanan kovalamaca
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar