Son Dakika Haberleri: Senfoni'den Müzik Ziyafeti

Senfoni'den Müzik Ziyafeti

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki programında Ünlü bestekarlar L. V. Beethoven, C. Debussy ve M. Ravel'in eserleri Eskişehirlilerle buluştu.

Senfoni'den Müzik Ziyafeti, System.String[]

Gecede Solist Nicolas Koeckert ve Şef Ender Sakpınar'ın başarılı performansı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu hafta ünlü bestekarlar L. V. Beethoven, C. Debussy ve M. Ravel'in bestelerini Eskişehirlilerle buluşturdu. Şefliğini Ender Sakpınar'ın üstlendiği gecenin ilk bölümünde keman sanatçısı Nicolas Koeckert solistlik yaptı. Eserleri başarılı bir şekilde seslendiren Nicolas Koeckert sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Senfoninin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve şef Ender Sakpınar'ın performansı ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında şefliğini Gürer Aykal'ın üstlendiği ve keman sanatçısı Yiğit Karataş'ın solist olarak katılacağı konser, 15 Şubat 2019 Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:50 Kaynak: Bültenler

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