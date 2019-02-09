Senfoni'den Müzik Ziyafeti

Gecede Solist Nicolas Koeckert ve Şef Ender Sakpınar'ın başarılı performansı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu hafta ünlü bestekarlar L. V. Beethoven, C. Debussy ve M. Ravel'in bestelerini Eskişehirlilerle buluşturdu. Şefliğini Ender Sakpınar'ın üstlendiği gecenin ilk bölümünde keman sanatçısı Nicolas Koeckert solistlik yaptı. Eserleri başarılı bir şekilde seslendiren Nicolas Koeckert sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Senfoninin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve şef Ender Sakpınar'ın performansı ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında şefliğini Gürer Aykal'ın üstlendiği ve keman sanatçısı Yiğit Karataş'ın solist olarak katılacağı konser, 15 Şubat 2019 Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleşecek.