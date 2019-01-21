Senfoni ile Saz Eserleri" İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Murat Salim Tokaç, Şef Orhan Şallıel ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Türk müziği ile klasik Batı müziğini harmanlayarak nadide bir çalışmaya imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Murat Salim Tokaç, Şef Orhan Şallıel ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Türk müziği ile klasik Batı müziğini harmanlayarak nadide bir çalışmaya imza attı. "Senfoni ile Saz Eserleri", 24 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım konseriyle sanatseverlerle buluşacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığının ney ve tanbur icracısı, sanat yönetmeni ve solist kimliklerini de taşıyan Güzel Sanatlar Müdürü Murat Salim Tokaç, yeteneğinin yanı sıra yurt dışındaki başarılarıyla dikkat çeken Şef Orhan Şallıel ile "Senfoni ile Saz Eserleri" için bir araya geldi. Kuruluşundan bu yana klasik Batı müziğini seçkin bir icra tarzıyla ortaya koyan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın değerli sanatçılarının katılımı ve Şef Şallıel'in orkestral yönetimi ile Türk müziğinin seçkin eserleri, klasik Batı müziğinin form ve yaklaşımları ile yeniden bezenerek yorumlandı.



Dinleyicilerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunmayı vaat eden "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışmasının tanıtım konseri İstanbul'da gerçekleştirilecek. 24 Ocak 2019 Perşembe günü Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenecek konser saat 20.00'da başlayacak. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti

İstanbul Havalimanı'na Taşınma Tarihleri Dünyaya Resmen Duyuruldu

Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın