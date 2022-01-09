SENFONİ KONSERİNDE KEDİ 'SENFONİÇ' SÜRPRİZİ - Son Dakika

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan başkemancı Menevşe Aydoğdu'yu konuk etti. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konser sırasında sahneye çıkan 'Senfoniç' adlı kedi, ilgi odağı oldu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda cuma akşamı yapılan konserde orkestrayı şef Orhun Orhon yönetirken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Menevşe Aydoğdu da solist sanatçı olarak sahneye çıktı. Konserde Menevşe Aydoğdu kemanıyla besteci Max Bruch'un 'Op.26 No.1' adlı keman konçertosunu orkestra eşliğinde yorumlarken, AKM'nin bahçesinde doğan 'Senfoniç' adlı kedi de salona girdi. Sahneye çıkan kedi, konser sırasında sanatçıların ayakları arasında gezindi. Program sonunda konseri seyreden çocuklar, sahneye çıkıp kediyi sevdi.

AKM görevlileri 'Senfoniç' adını verdikleri kedinin ADSO konserinin olduğu gün içeri girdiğini, zaman zaman da sahneye çıkıp gezindiğini belirtti. Bir görevli Yavruyken içeride büyüdü, müzik sesine alıştı, biz de adını 'Senfoniç' koyduk dedi.