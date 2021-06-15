Senfoni orkestrası açık hava konserlerine başlıyor - Son Dakika

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Eskişehir Senfoni Orkestrası konser etkinliklerine bir süredir ara vermişti. Topluluk, normalleşme kararları ile birlikte başlattığı konser çalışmalarını tamamladı.

İlan edilen programa göre, Eskişehir Senfoni Orkestrası 18, 19 ve 25 Haziran tarihlerinde oda müziği konserleri ile izleyici karşısına çıkacak. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'da açık hava sahnesinde saat 16.00'da başlayacak olan konserler ücretsiz olarak sahnelenecek.

Dvorak, Bizet ve Boccherini gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin çalınacağı Oda Müziği konserleri, pandemi koşulları doğrultusunda seyirci kapasitesinin üçte biri oranına uygun olarak sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleştirilecek.