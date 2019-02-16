Son Dakika Haberleri: Senfoni Orkestrası'ndan Müzik Ziyafeti

Senfoni Orkestrası'ndan Müzik Ziyafeti

44 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konser programına keman sanatçısı Yiğit Karataş konuk oldu.

Senfoni Orkestrası'ndan Müzik Ziyafeti, System.String[]

Dünyaca ünlü Eskişehirli şef Gürer Aykal'ın orkestrayı yönettiği konserde sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Eskişehir'in kültür ve sanat yaşamının vazgeçilmez unsuru haline gelen Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sanatseverlere yine ünlü bestecilerin eserleri ile muhteşem bir konser yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen konsere Başkan Büyükerşen de katıldı. Orkestra şefliğini Gürer Aykal yaptığı konserde, keman sanatçısı Yiğit Karataş, Mozart ve Brahams'ın eserlerini başarıyla seslendirdi. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan Karataş ve Senfoni Orkestrası, dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Hem genç sanatçıyı hem de Gürer Aykal'ı tebrik eden Başkan Büyükerşen, Eskişehirlilere kültür sanat etkinliklerine gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı Fahri Konsolos, Güvenlik Görevlisinin Silahıyla Başına Ateş Ederek İntihar Etti

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı Ünlü Jokey Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:00:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senfoni Orkestrası'ndan Müzik Ziyafeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]