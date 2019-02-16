Senfoni Orkestrası'ndan Müzik Ziyafeti

Dünyaca ünlü Eskişehirli şef Gürer Aykal'ın orkestrayı yönettiği konserde sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Eskişehir'in kültür ve sanat yaşamının vazgeçilmez unsuru haline gelen Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sanatseverlere yine ünlü bestecilerin eserleri ile muhteşem bir konser yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen konsere Başkan Büyükerşen de katıldı. Orkestra şefliğini Gürer Aykal yaptığı konserde, keman sanatçısı Yiğit Karataş, Mozart ve Brahams'ın eserlerini başarıyla seslendirdi. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan Karataş ve Senfoni Orkestrası, dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Hem genç sanatçıyı hem de Gürer Aykal'ı tebrik eden Başkan Büyükerşen, Eskişehirlilere kültür sanat etkinliklerine gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.