Son Dakika Haberleri: Senfoni Orkestrası'ndan Sıradışı Rock Konseri

Senfoni Orkestrası'ndan Sıradışı Rock Konseri

1 saat önce

Senforock konseri ile Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Senfoni Orkestrası ve konuk solistler dakikalarca ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'ndan Sıradışı Rock Konseri, System.String[]

2001 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in girişimiyle kurulan ve yıllardır birbirinden önemli sanatçıları ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2 bin Eskişehirlinin hınca hınç doldurduğu Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sıra dışı bir konsere imza attı.

Eskişehir'in kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 18. Sezonunda birbirinden özel konserler ile Eskişehirlilere müzik ziyafeti vermeye devam ediyor. Orkestra Şefi Musa Göçmen'in hazırladığı sıra dışı program ile Senfoni Orkestrası ve konuk solistler seslendirdikleri yerli ve yabancı rock şarkıları ile Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2 bin sanatseverin katıldığı ve merdiven boşluklarının bile dolu olduğu konserde Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray gibi usta isimler anıldı.

Orkestra Şefi Musa Göçmen, Eskişehir'in Senfoni Orkestrası'na sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirterek "Sanata ve sanatçıya büyük kıymet veren bir belediye başkanına sahip olduğunuz için şehir olarak çok şanslısınız. Ben sizin huzurunuzda kendisine Eskişehir'e böyle bir orkestra kazandırdığı için yürekten teşekkür ediyorum. Bugün de hem usta isimleri anmak hem de sizlere senfonik tınılar ile rock müziğini dinletmek istedik. Konuk solistlerimiz Bora Biçer, Murat Çayır, Cihan Şekercioğlu, Selçuk Keskingöz, Zerrin Mete'ye ve Rock Band orkestrasına teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:25 Kaynak: Bültenler

Alaaddin Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel
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