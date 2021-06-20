Senfoni Orkestrası Oda Müziği Konserleri ile Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, pandemi koşullarındaki normalleşme ile birlikte konser etkinliklerine başladı. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda sanatseverlerle buluştu.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle konserlerine ara veren Eskişehir Senfoni Orkestrası, normalleşme kararları ile birlikte 18, 19 Haziran tarihlerinde oda müziği konserleri ile izleyici karşısına çıktı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'da açık hava sahnesinde saat 16. 00'da başlayan ve ücretsiz olarak sahnelenen konserle Eskişehirliler müzik ziyafeti yaşadı. Dvorak, Bizet ve Boccherini gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser sonrasında sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oda Müziği konserleri, pandemi koşulları doğrultusunda seyirci kapasitesinin üçte biri oranına uygun olarak sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşti.