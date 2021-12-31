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Senfoni orkestrasının konseri öğrencilere burs oldu - Son Dakika

Senfoni orkestrasının konseri öğrencilere burs oldu

31.12.2021 10:30

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası'nın "Yeni yıl" konser gelirleri "Bir öğrencide sen okut" kampanyasına aktarıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası'nın "Yeni yıl" konser gelirleri "Bir öğrencide sen okut" kampanyasına aktarıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun projesi olarak 5 yıl önce başlatılan, bine yakın öğrenciye aylık 300 lira burs verilerek sürdürülen "Bir öğrencide sen okut" kampanyasının daha çok öğrenciye ulaşması amacıyla programlar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda konser düzenlendi, bağış karşılığı satılan senfoni orkestrasının konser gelirleri kampanyaya aktarıldı.

Orkestra, TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde konser verdi.

Konservatuvarın yarı zamanlı ilkokul öğrencilerinin gösterileriyle başlayan konserde film müzikleri, ünlü bestecilerin eserleri ve aryaları seslendirildi. Konserde sahne gösterileri de yapıldı.

Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızı Projeler Koordinatörü Orkun Akman, rengin tonunun bulunması için formülü casusluk faaliyetlerine konu olan Edirne kırmızısı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akman, meşhur kırmızının ünlü bir tekstil firmasınca fular ve kravat olarak satışa sunulduğunu duyurdu.

Trakya Üniversitesi'nin "Bir öğrenci de sen okut" burs programına katkıda bulunmak isteyenler Türkiye İş Bankası Trakya Üniversitesi, Türk Ekonomi Bankası Trakya Üniversitesi, ING Bankası Edirne şubelerindeki adı geçen kampanya hesaplarına bağışta bulunabiliyor.

Senfoni orkestrasının konseri öğrencilere burs oldu
Senfoni orkestrasının konseri öğrencilere burs oldu
Senfoni orkestrasının konseri öğrencilere burs oldu

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Trakya Bölgesi, Yeni Yıl, Rektör, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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